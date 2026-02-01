  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem YPG provokasyonuna karşılık: Saldırının yaşandığı alan hudut karakoluna bağlandı
Gündem

YPG provokasyonuna karşılık: Saldırının yaşandığı alan hudut karakoluna bağlandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşları Türk bayrağına saldırmıştı. Bölge, kullanımda olmayan eski gümrük sahasıydı. Söz konusu alan, Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sınırları içerisine alındı.

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşları Türk bayrağına saldırmıştı. Bölge, kullanımda olmayan eski gümrük sahasıydı. Söz konusu alan, Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sınırları içerisine alındı.

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında 20 Ocak'ta terör örgütü YPG yandaşları, kullanımda olmayan eski gümrük sahasındaki Türk bayrağına saldırı gerçekleştirmişti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, saldırının yaşandığı gümrük sahası, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye en yakın hudut birliği olan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde konuşlu Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sınırları içerisine alındı.

Suriye'nin Kamışlı kentinin Türkiye'ye en yakın noktası olan alana, gerekli önlemlerin alınmasının ardından, 30 metre uzunluğunda bir bayrak direği yerleştirildi ve dev Türk bayrağı göndere çekildi.

Şevki

Bayrağımıza saldıran hainler tespit edildi denildi kim bunlar ve ne ceza alacaklar
