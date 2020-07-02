Toprak hobi ile rant arasında sıkıştı

AK Parti, tarım arazilerinin yok olmasını önlemek ve rant sağlanmasının önünü kesmek için düğmeye bastı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç hobi bahçeleri ile ilgili çok net mesajlar verdi. Tarım arazileri üzerine kurulan ve tarımsal üretimi yok eden hobi bahçelerinin yıkılacağı ifade edildi.

Konu Meclis’in de gündeminde

AK Parti, tarım ve ormancılıkla ilgili düzenlemeler içeren gıdada taklit ve tağşiş yapanların üretimden men edilmesinden hapis cezasına kadar yaptırımların artırılmasını öngören yasa teklifini geçen hafta Meclis Başkanlığına sunmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamada tarım ve ormancılıkla ilgili düzenlemeleri konu alan 34 maddelik kanun teklifinde hobi bahçelerinin tarım alanlarına verdiği zararların önüne geçilmesi başlığı dikkat çekti. Muş’un, birinci sınıf tarım arazileri üzerine hiçbir izin almadan yapılan hobi bahçelerinin sayısında son dönemde önemli bir artış yaşandığını belirtmesi ve tarım arazilerini tahrip eden bu yapılar için yeni yaptırımlar getirdiklerini söylemesi arsası üzerinde kaçak yapılar inşa edenleri paniğe sevk etti. İstanbul’da Silivri Belediyesi de, bu tür yapılara müsaade edilmediğini gerçekleştirdiği yıkımlarla ortaya koydu. Torba yasa teklifinin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonundaki görüşmeleri ise devam ediyor.

Cezalar artırılıyor

“Vatandaşları, “Hobi bahçesi adı altında izinsiz, ruhsatsız, plansız programsız herhangi bir yapı almamaları konusunda özellikle uyarıyoruz” diyen Muş, hobi bahçesi adı altında tarım arazilerine yapılan bu yapılarla ilgili bin liradan az olmamak üzere her metrekare için 10 lira para cezası kesileceğini belirtti. Bu yapılardaki aykırılıkların giderilmemesi ve tarım toprağının eski haline getirilmemesi halinde iki aylık beklemeden sonra bu cezaların üç kat artırılarak uygulanacağını ve bunların yıkımı için belediye ve il özel idarelerini devreye gireceğini söyledi. Tarım Bakanlığı tarafından büyük oba olarak adlandırılan ve tescil edilen yerlerde hobi bahçelerinin kurulması halinde cezaların iki katı olarak uygulanacağını belirtti.

Hepsi yıkılmayacak

Konunun uzmanları ise kamuoyunda oluşturulan hobi bahçelerinin tümünün yıkılacağı algısının yanlışlığına işaret ederek, yasa teklifinde hobi bahçelerinin hepsinin yıkılacağına dair bir düzenlemenin olmadığını belirtiyor. Teklifin ana gayesinin verimli tarım arazileri üzerinde yasal olmayan yollarla oluşturulan hobi bahçelerini kapsadığını kaydeden uzmanlar, tarım arazileri üzerinde oluşturulacak her türlü yapılaşmaya karşı çıkmanın yerel yönetimlerle, kamu otoritelerinin görevi olduğunu dile getiriyor.

Hobi bahçeli yapı kılıfına geçit yok

TBMM’nin gündeminde olan tarımla ilgili torba yasa teklifinde hobi bahçeciliği ile ilgili maddeler özetle şöyle:

1- Arsa özelliği kazanmamış tarım arazilerindeki hobi bahçeleri yıkılacak.

2- Bu amaçla bozulan tarım arazisinin metrekaresi için 165 lira idari ceza kesilecek.

3- Tarım arazilerine kurulan yapıların kaldırılması için 3 ay süre verilecek. Kaldırılmazsa, valilik veya il özel idaresi kaldıracak. Masrafı araziyi o hale getirenlerden alınacak.

4- Hobi bahçesi ovadaki tarım arazisinde olması durumunda ceza iki kat artırılacak.

5- Çiftçiler bu uygulamanın dışında tutulacak. Tarımsal amaçlı ve izinsiz kurulan yapılar için çiftçiye 5 yıl süre ile cezanın yarısı uygulanacak.

6- Teklife göre 2005 yılından önce 1/5000 ve 1/ 1000’lik imar planı görmüş ve arsa vasfı kazanmış arazilerde olanlar etkilenmeyecek.