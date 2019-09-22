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Toprağa gömülü 6 bin ölü tavuk bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde, bir arazide toprağa gömülü halde yaklaşık 6 bin ölü tavuk bulundu.

22 Eylül 2019 Pazar 00:47
Toprağa gömülü 6 bin ölü tavuk bulundu

İznik'e bağlı Bayındır Mahallesi'nde kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri, boş arazide toprağa gömülü halde ve kuyularda binlerce ölü tavuk buldu.

Zabıta ekiplerinin İhbarı üzerine olay yerine jandarma ve İznik Tarım Müdürlüğü ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde yaklaşık 6 bin ölü tavuk olduğu belirlendi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin aldığı numunenin ardından tavuk ölüleri, belediye ekipleri tarafından kireçlenerek gömüldü.

 

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 00:47
  1. 6 bin ölü tavuk
  2. toprağa gömülü binlerce tavuk
  3. İznik

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