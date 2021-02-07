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Gündem Toplumsal huzuru bozmak isteyenler: Fransa'da böyle diz çökmüşlerdi!
Gündem

Toplumsal huzuru bozmak isteyenler: Fransa'da böyle diz çökmüşlerdi!

Boğaziçi provokatörlerinin; son ana kadar hassas ve sabırlı davranarak kargaşa oluşmasının önüne geçmek isteyen emniyet güçlerimize iftiraları, 2018 yılında Fransa'da gözaltına alınan lise öğrencilerinin 'diz çökmüş' görüntülerini akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 23:52:00 - 2021-02-07 23:56:07

Yasa dışı örgütlerle CHP ve HDP'nin kışkırttığı Boğaziçi provokatörleri emniyet güçlerimize 'şiddet uygulamak' başta olmak üzere akla gelecek her türlü ahlaksız iftirayı atıyor. 'Çıplak arama', 'şiddet uygulama', 'taciz' gibi birçok ahlak dışı iftiraya maruz kalan emniyet güçlerimiz ise provokatörlere son ana kadar hassas davranarak oluşabilecek kargaşaların önüne geçiyor.

Fransa'daki görüntüler akıllara geldi!

Sözde 'özgürlük' eylemcisi provokatörlerin polisimize iftiraları, akıllara Fransa'da 2018 yılında diz çöktürtülerek gözaltına alınan lise öğrencilerini getirdi. 'Özgürlükle diyarı' Avrupa'da toplum huzurunu bozacak eylemlere girişen kişiler engellenirken ne 'insan hakkı' ne de başka bir durum gözetilmiyor.

Lise öğrencilerine diz çöktürtmüşlerdi

Fransa'da sokakları yakıp yıkan 'Sarı Yelek'lilerin eylemi bastırıldıktan sonra bine yakın lise öğrencisi kışkırtılmış ve öğrenciler 'eğitimin düzeltilmesi' eylemi yapmışlardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sen kendi ülkende suküneti sağla Macron' diyerek iç işlerimize karışmasını eleştirdiği Fransa Cumhurbaşkanı'nın emniyet güçleri ise henüz lise eğitimi gören öğrencileri, toplumsal huzuru tehdit ettikleri için diz çöktürterek gözaltına almışlardı.

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