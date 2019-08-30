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Toplumsal farkındalığın sesi trafolar

Enerji sektörünün yanı sıra sosyal sorumlulukta da adından söz ettiren UEDAŞ, kamuoyunda dikkat çeken ‘Trafolar Konuşuyor’ projesini sürdürüyor.

30 Ağustos 2019 Cuma 09:53
Toplumsal farkındalığın sesi trafolar

Enerji sektörünün yanı sıra sosyal sorumlulukta da adından söz ettiren UEDAŞ, kamuoyunda dikkat çeken ‘Trafolar Konuşuyor’ projesini sürdürüyor. Trafoları grafiti sanatıyla toplumsal farkındalığa açan UEDAŞ; Balıkesir’in Bandırma İlçesinde emniyet kemeri, kan bağışı ve kadına şiddet konusunda topluma ses oldu.


Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleriyle de farkındalık yaşatmaya devam ediyor.


Şirketin hizmet bölgesindeki trafoları boyayarak toplumsal farkındalığa açtığı “Trafolar Konuşuyor” Projesi, 2 yıldır çeşitli konularda vatandaşı bilinçlendirmeye devam ediyor. Proje kapsamında Balıkesir’in Bandırma İlçesinde 3 yeni trafoyu boyayan UEDAŞ; trafik kuralları, kan bağışı ve kadına şiddet konusunda uyarı ve farkındalık konularını ele aldı.


Akçapınar Mahallesindeki trafoya ’Emniyet Kemeri Hayata Bağlar’ teması işlenirken, 17 Eylül Mahallesindeki trafoya “Kan Ver Hayat Ver” grafiti sanatıyla resmedildi. 600 Evler Mahallesindeki trafoya ise kadına şiddet olaylarına karşı farkındalık yaratılması amacıyla “Kadına Şiddete Dur De” teması işlendi.


39 trafo hayata katıldı


“Trafolar Konuşuyor” projesine, 2017 yılının Kasım ayında başlayan UEDAŞ, bugüne kadar engelli hakkı, sağlıklı yaşam ve bağımlılık konularını da içeren uyarı ve bilinçlendirme yazıları ile birlikte toplamda 39 trafoyu hayata kattı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 09:53
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