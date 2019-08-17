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Toplum sağlığı büyükşehir korumasında

Başkent’te kurban kesim ve satış alanlarında bayram öncesi başlattığı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını bayram sonrasında da devam ettiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, mikroorganizmaların üremesini engelleyerek olası hastalıkların önüne geçiyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:25
Toplum sağlığı büyükşehir korumasında

Başkent’te kurban kesim ve satış alanlarında bayram öncesi başlattığı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını bayram sonrasında da devam ettiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, mikroorganizmaların üremesini engelleyerek olası hastalıkların önüne geçiyor.


Halk ve çevre sağlığını gözeterek kentin dört bir yanında titizlikle ilaçlama çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, vatandaşlar tarafından yoğun olarak tercih edilen park ve rekreasyonların yanı sıra kurban kesim ve satış yerlerini bayram sonrasında da ilaçlayarak koruyucu önlemler alıyor.



Öncelik toplum ve çevre sağlığı


Kurban Bayramı süresince gerekli önlemleri alan ilaçlama ekipleri, hayvanlar kadar toplum ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek bakteri oluşumunun önüne geçmek için bayram sonrasında da bu alanlarda 26 mobil, 15 araç üstü atomizer ve 220 personel ile ilaçlama çalışması yürütüyor.


Başkent genelindeki kurban kesim noktalarında ilaçlama ve dezenfekte çalışması yürüten ekipler, vektörel kaynaklı hastalıkların önlenmesi için karasinek, bit, pire, kene gibi kent zararlılarına karşı etkin bir mücadele gerçekleştiriyor.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:25
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