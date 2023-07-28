Toplum buna ne diyecek? Ramazan Kurtoğlu'ndan 'yeni vergi çıkarın' çağrısı

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Ne Var Ne Yok'un youtube kanalına konuk olan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Servet vergisi ile ilgili değerlendirme yapan ekonomist Kurtoğlu önemli ifadeler kullandı.

Yeni verginin 'mutlaka çıkarılması' yönünde çağrı yapan Ramazan Kurtoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Varlık vergisinden azınlıklar zarar gördü diyen kötü niyetlidir, bu ülkenin düşmanıdır.

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Bu ülke bizimdir. Kimse bu ülkeyi kurtarmak için gelmez. Birisi bu ülkeyi yutmak için gelir.

Bir ülkeyi yutmanın en kolay yolu sosyal dokusunu bozmaktır, parasını bozmaktır.

Türkiye bu badirelerden dolaylı vergilerle artırarak çıkamaz. O zaman ne yapacak. Adı varlık vergisi.

Bir sefere mahsus olarak bu ülkenin zenginleri, hali vakti yerinde olanlar, ellerini cebine atacak. Servet vergisini koymazsak bu ülkeyi kaybederiz.

Tayyip Bey şunu yaptı, AKP bunu yaptı. Bu beni ilgilendirmez, tartışın. Ben bugünü ve yarını düşünüyorum. Elbette ondan ders çıkarmak lazım.

Ama mutlaka ve mutlaka servet vergisi çıkarılmalı.