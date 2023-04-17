Topluca istifa ettiler! DEVA Partisi'nde "ırkçılık" depremi

Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı DEVA Partisi'nde adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Son olarak partinin önemli isimlerinden DEVA Partisi Mersin İl Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Aday Adayı İsmail Demir, istifa ettiğini duyurdu.

"Dayatma siyaseti" ile atanarak "il başkanı" yapılan Sedat Topuoğlu ve bazı arkadaşlarının kendisini istifa etmeye mecbur bıraktığını aktaran Demir şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 3 yıl önce Ali Babacan liderliğinde kurulan DEVA Partisine liyakat anlayışı ile inanarak yola çıktığım ve iki yıldır her anlamda emek verdiğim partimde bugün dayatma siyaseti ile atanarak İl Başkanı yapılan Sedat Topuoğlu ve bazı arkadaşlarının partide görev alan, emek sarfeden "Kürt kökenli Mersinliler" hakkında alenen yürüttüğü ırkçılık ve faşizm kokan siyaseti bizlere istifadan başka bir yol bırakmamıştır. Sanılmasın ki istifa edip vazgeçeceğiz.

Bu faşist zihniyet ile mücadelemiz faklı kulvarlarda ve hukuka saygılı olarak devam edecektir. Mücadelemiz bu ırkçı anlayışın partimizden sökülüp atılana kadar devam edecektir. Parti büyüklerimiz kusura bakmasınlar belki seçim sürecindeyiz belki zamanlama için eleştirileceğiz, ancak niyetimiz bu lanet hastalığın filizlenmeden kökünün kazanmasından başka birşey değildir."

Bugün itibariyle DEVA Partisi İl Başkan Yardımcılığı ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Demir, "Bu süreçte birlikte yol arkadaşlığı yaptığım 200 değerli üye arkadaşım da istifa etmiştir. Kamuoyuna saygılarımla duyurulur" dedi.

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