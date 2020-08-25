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Gündem Toplu taşımadaki tek salgın önlemi maske!
Gündem

Toplu taşımadaki tek salgın önlemi maske!

Koronavirüs vakalarının tüm tünyada ile birlikte Türkiye’de de artarak devam ettiği şu günlerde uzmanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından sık sık herkesin salgına karşı alınan tedbirlere uymaları istenirken, vatandaşların toplu taşıma araçlarında mesafesiz tıklım tıklım yolculuk etmesi tepkilere neden oluyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 09:50:00 -
Toplu taşımadaki tek salgın önlemi maske!

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Özellikle dolmuş ve Özel Halk Otobüslerinde maske kuralına uymayanların görüntüleri insanları tedirgin ediyor. Kovid-19’a karşı mesafe, hijyen ve maske kuralı ile tedbir alınırken, vatandaşların en yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında, maalesef mesafe kuralına uyulmuyor. Araç şoförleri, kazanamadıklarından dolayı otobüse çok yolcu aldıklarını söylerken, vatandaşlar da işe gitmek için mecbur binmek zorunda olduklarını ifade ediyor. Bazı vatandaşlar da otobüs sefer saatlerinin seyrek olduğunu ifade ederek, sefer sayılarının artırılması gerektiğini belirterek tepki gösteriyor.


Yeni Akit Gazetesi
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