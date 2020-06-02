Toplu taşımada dezenfeksiyon sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının baş gösterdiği ilk andan itibaren vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor. 1 Haziran tarihinde başlayan ‘Normalleşme’ sürecinde de pandemi mücadelesinden ödün vermeyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarına yönelik hijyen çalışmalarına devam etti.

Türkiye, korona virüs salgını vakalarında görülen iyimser düşüşle birlikte 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren ‘Yeni Normal’ adı verilen sürece geçiş yaptı. Kamu kurumlarından sosyal yaşam kurallarına kadar birçok alanda konulan yeni kurallarla birlikte, vatandaşlar sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına dikkat ederek hayatlarına devam ediyor. 11 Mart tarihinde Türkiye’de görülen ilk vakanın ardından yoğun ve hummalı bir dezenfeksiyon programı uygulayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşme sürecinde de vatandaşların sağlığının korunması amacıyla hijyen çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda il genelinde toplu taşıma araçları, ivedilikle dezenfekte ediliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, halkın ortak kullanım alanı olan toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlerine program halinde devam edecek.