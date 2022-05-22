Koronavirüs salgınıyla birlikte 2020 yılının nisan ayı gibi önce bazı illerde artından 81 ilde açık-kapalı alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Maske kullanmayanlara ise ceza uygulandı. Omicron varyantıyla birlikte vakalar azaldıkça maske konusunda da kararlar değişti. 2022 yılının mart ayında açık alanlarda maske kullanımı zorunluluğu kaldırıldı. Nisan ayında ise toplu ulaşım ve hastaneler dışında kapalı alanlarda maske kullanımı kaldırıldı. Peki, toplu taşıma maske yasağı bitti mi?

Toplu taşıma maske yasağı bitti mi? Metrobüs metro otobüs maske takmak zorunlu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplu taşıma ve hastanelerde maske kullanımının günlük vaka sayıları 1000’in altına indiğinde mümkün olacağını açıklamıştı. Henüz vaka sayıları 1000’in altına düşmedi. 21 Mayıs Cumartesi günü 138 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 1264 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi. Uzmanlar temmuz ayı ortasından itibaren vaka sayılarının günlük 1000'in altında seyredebileceğini belirtiyor. Bu sebeple toplu taşıma araçları ve hastanelerde maske takma zorunluluğu devam ediyor.