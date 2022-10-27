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Gündem Toplu taşıma arızası tramvaya da sıçradı
Gündem

Toplu taşıma arızası tramvaya da sıçradı

CHP'li Ekrem İmamoğlu müsrifliğiyle tepki çekmeye devam ederken otobüslerdeki arızaların ardından bir arıza da tramvay ulaşımında yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 23:23:00 -
Toplu taşıma arızası tramvaya da sıçradı

 yeniakit.com.tr 

Belediye bütçesini tablo, madalyon ve heykel gibi işlere harcayarak israf eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplu ulaşım araçlarında arızalarla ilgilenmemesi tepkilere neden olmaya devam ediyor. 

Bu kez tramvayda arıza meydana geldi

Otobüslerdeki arızalar bitmek bilmezken bu kez bir arıza da tramvay ulaşımında yaşandı.

Topkapı-Eminönü tramvay seferleri enerji kesintisi nedeniyle durdu.

Vatandaşlar tramvay seferlerinin durması sonucu mağdur oldu.

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