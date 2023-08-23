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Ekonomi Toplu sözleşmede kısmi anlaşma sağlandı
Ekonomi

Toplu sözleşmede kısmi anlaşma sağlandı

Yeniakit Publisher
2023-08-23 07:10:00 -
Toplu sözleşmede kısmi anlaşma sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, müzakere süreci tamamlanan Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreç içerisinde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik." dedi.

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamazken, taraflar 11 hizmet kolunun tamamında anlaşma sağladı.

Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından, Bakanlık bahçesine gelerek toplantıyı takip eden basın mensuplarına teşekkür etti.

Kısmi uzlaşmayla 11 hizmet kolunda imza attıklarını belirten Işıkhan, kararın tüm kamu görevlilerine, ailelerine ve emeklilerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreç içerisinde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik." dedi.

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