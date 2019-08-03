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Toplu iş sözleşmesi zam oranları ne zaman yapılacak toplu iş sözleşmesi 2019 son dakika memur işçi

Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi 2019 son dakika belli oldu mu?, Kadroya geçen taşeron işçi toplu iş sözleşmesi ücret zamları son dakika gelişmeleri. Hükümet ve Türk-İş yetkilileri arasındaki ilk görüşmede Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sunmuştu. Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talep etmişti. Hükümet ise ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4 teklif etti. Memur temsilcilerinin toplu iş sözleşmesi talepleri ise taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 08:28
Toplu iş sözleşmesi zam oranları ne zaman yapılacak toplu iş sözleşmesi 2019 son dakika memur işçi

Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi 2019 son dakika belli oldu mu?, Kadroya geçen taşeron işçi toplu iş sözleşmesi ücret zamları son dakika gelişmeleri. Hükümet ve Türk-İş yetkilileri arasındaki ilk görüşmede Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sunmuştu. Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talep etmişti. Hükümet ise ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4 teklif etti. Memur temsilcilerinin toplu iş sözleşmesi talepleri ise taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türk-İş’in kuruluşunun 67’nci yıl dönümü dolayısıyla konfederasyon genel merkezine yaptığı ziyarette, yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerine değindi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un dün konfederasyonlarını ziyaret ettiğini anımsatan Atalay, şunları kaydetti: “Ocak ayında başlayan bugüne kadar süren kamu sözleşmelerimiz var. Bizim talebimiz ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı. Dün bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4. Dün Sayın Bakana da ifade ettim. Bundan iki sene evvel temmuz ayında kamu sözleşmelerini imzaladık, hükümet ilk altı ay yüzde 7,5, ikinci altı ay yüzde 5 verdi. İşçinin alım gücü daha iyi bir noktadaydı. Aradan iki sene geçti, alım gücümüz yüzde 27 düştü. Bu rakamı anlamakta zorlandığımızı kendilerine ifade ettik, önümüzdeki günlerde bunu değerlendireceklerini söylediler.”

“Ülkeyi sıkıntıya sokalım düşüncesinde değiliz”

İstanbul’daki Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bugün grev ilanını astıklarını bildiren Atalay, “Kanuni süreç bu şekilde. Asmazsak yetkimiz düşüyor. Ayın 19’unda da darphanede, Eti Maden’de tarımda 30 bine yakın arkadaşımız greve çıkmak mecburiyetinde. Greve çıkalım, iş yerini, ülkeyi sıkıntıya sokalım düşüncesinde değiliz.” dedi.

Kıdem tazminatı kalkacak mı?

Atalay, kıdem tazminatının her yıl çeşitli dönemlerde gündeme geldiğini belirterek, “Kıdem tazminatının mevcut yapısından memnunuz. Almayanlarla ilgili düzenleme yapılabilir. Fonla ilgili bugüne kadar başımıza gelenler ortada. Kıdem tazminatıyla ilgili düzenleme konusunda işveren de razı değil.” ifadelerini kullandı. Ziyarette, CHP Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak ve Yıldırım Kaya ile Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar ve Türk-İş’e bağlı sendikaların genel başkanları yer aldı.

Memur zammı görüşmeleri başladı

3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin görüşmeleri başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Talepleri ve imkanları bir arada, bütüncül bir bakışla değerlendirerek makul bir sonucu beraberce tesis edeceğiz inşallah" dedi.

Memur sendikaların toplu iş sözleşmesi talepleri

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu. Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 08:28
  1. İstanbul
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  4. Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi 2019 son dakika belli oldu mu?
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