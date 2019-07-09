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Toplu iş sözleşmesi zam oranı belli oldu Son dakika hükümetin kamu işçilerine zam teklifi

Toplu iş sözleşmesi 2019 son dakika. 2019 toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak? Kamu işçileri toplu sözleşme zam oranı ne kadar? Kamu işçisi zamları belli oldu mu? Kamu işçileri zam oranı son dakika haberleri: Binlerce kamu işçisinin beklediği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden hükümet kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi zam oranını açıkladı. Hükümetin toplu iş sözleşmesi zam oranını Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıkladı. Atalay, "3 bin 500'ün altında ücret alanlara seyyanen 60 TL ve ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 zam ve enflasyon artışı teklif edildi." dedi. Türk İş tarafından kamu işçileri için seyyanen brüt 300 TL zam ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar içinse enflasyon +3 puan refah payı talep edilmişti.

09 Temmuz 2019 Salı 16:00
Toplu iş sözleşmesi zam oranı belli oldu Son dakika hükümetin kamu işçilerine zam teklifi

Toplu iş sözleşmesi 2019 son dakika. 2019 toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak? Kamu işçileri toplu sözleşme zam oranı ne kadar? Kamu işçisi zamları belli oldu mu? Kamu işçileri zam oranı son dakika haberleri: Binlerce kamu işçisinin beklediği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden hükümet kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi zam oranını açıkladı. Hükümetin toplu iş sözleşmesi zam oranını Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıkladı. Atalay, "3 bin 500'ün altında ücret alanlara seyyanen 60 TL ve ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 zam ve enflasyon artışı teklif edildi." dedi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yaklaşık 200 bin kamu işçisinin 2019- 2020 yılı ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmesi görüşmesinde hükümetin verdiği zam teklifi açıklandı. Hükümet 2019 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 zam teklif etmişti. Hükümet ile işçi taraflarının ikinci defa bir araya geldiği toplantıdan sonra açıklama yapan Türk- İş Başkanı Atalay hükümetin kamu işçilerine yönelik sunduğu zam teklifini açıkladı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay hükümetin zam teklifi hakkında yaptığı açıklamasında ise;"3 bin 500'ün altında ücret alanlara 60 TL, ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 enflasyon teklif edildi. Biz de sayın Bakan'a teşekkür ettik. Kabul edilir, müzakere edilir bir tarafı yok" dedi. Atalay, "Ağustos sonuna kadar ya imzalayacağız ya da grev. Yasalar ne emrediyorsa onu yapmakla mükellefiz.

Türk-İŞ ne kadar toplu iş sözleşmesi talep ediyordu?

Hükümet ve Türk-İş yetkilileri arasındaki ilk görüşmede Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sunmuştu.  Türk-İş'in, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren talebine karşılık Bakan Selçuk "İnşallah uzlaşıyla kamuda çalışan işçilerimizin mali haklarını, imkanlar çerçevesinde düzenleyerek nihai bir sonuca ulaştıracağız" değerlendirmesinde bulunmuştu 

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:00
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  16. Türk İş toplu sözleşme görüşmelerindeki zam teklifini açıkladı

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