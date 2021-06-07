Toplu iş sözleşmesi kamu işçileri yeni haklar neler? Taşeron kamu işçisi ne kadar zam alacak?

Kamuya kadrolu olarak alınan binlerce kamu işçisinin meraklı gözlerle beklediği toplu iş sözleşmesi sonuçları yakından takip edilmeye başlandı. Taşeron ve kamu işçilerinin maaş zammı ne kadar olacak? 700 bin işçiyi yakından ilgilendiren toplu sözleşme maaş zammında ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Türk-İş ve Hak-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na zam talebi sunuldu. Konfederasyonların zam talebi belli olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Milliyet'ten Cem Kılıç'ın yazısı: Kamuda kadrolarına kavuşan işçiler de artık çerçeve protokolün bir tarafı olacaklar. Alt işveren işçisi olarak çalışan işçiler 696 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarının daimi kadrolarına alınmıştı. İlk defa bu kapsamdakiler toplu iş sözleşmesinden yararlanacaklar. Bu nedenle 700 bin çalışan adına sendikalarımız ciddi bir sınav verecekler.

Kamu ile toplu sözleşme sürecini Türk İş ve Hak İş Konfederasyonları yürütüyor. Çerçeve protokol her iki tarafın hazırlıkları neticesinde oluştu. Bu dönemin çerçeve protokol teklifi geçtiğimiz hafta başında Türk İş Mali Sekreteri ve Yol İş Sendikası Başkanı Ramazan Ağar tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e iletildi.

Kamu işçisine ne kadar zam verilecek?

Kamu işçisine kadar maaş alacak? Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4.800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

Yeni Bakan Vedat Bilgin hocanın bu sözleşme dönemini yürütecek olması konfederasyonlar açısından oldukça önemli. Nitekim Bakan Vedat Bilgin her iki konfederasyonla geçmişte çok önemli çalışmalarda bulundu. Konfederasyon yöneticileri Bakan Bilgin’in konuya hakimiyeti nedeniyle taleplerini daha objektif olarak değerlendireceğini düşünüyorlar.

Bu toplu sözleşme dönemi daha önceki dönemlere göre bünyesinde önemli zorlukları barındırıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan pandeminin yarattığı olumsuz ekonomik koşullar sendikaların ücret ve sosyal ödemeler konularını daha ciddi olarak ve taviz vermeden toplu sözleşme masasına taşımalarına neden olacak.

Nitekim verilen teklife baktığımızda ücret artışları en önemli madde olarak dikkati çekiyor. Ayrıca yine bu dönemde kadro almış işçilerin ücretlerinin dengelenmesi ve emeklilik konuları da teklif maddelerinin önde gelenleri arasında.

Kamu işçi maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Kamu işçi maaşları iyileştirilecek mi? Ramazan Ağar’a göre; iş barışının sağlanması ve iş veriminin artması için özellikle kadroya geçen işçilerin ücret dengesizliğinin giderilmesi bir numaralı hedef. Bu dönem sözleşmesiyle ücret dengesizliğinin ortadan kalkmasının uzlaşıyla ortaya çıkmasını umuyorlar.

Kamu işçi tayinleri olacak mı?

Başkan Ramazan Ağar’ın üzerinde önemle durduğu bir diğer önemli konu da, 696 sayılı KHK ile gelen düzenlemelerin zamanında yanlış yapıldığı ve bu yanlışlardan dönülmesinin zorunlu olduğu hususlar. Örneğin; kadroya geçirilen işçilerin KHK gereği zorunlu olarak emekli edilmeleri, tayin haklarının olmaması çok önemli sorunlar. Bu sorunlarında imzalanacak çerçeve protokolle giderilmesini istiyorlar.

Taşeron işçiye yeni kadro var mı?

Ramazan Ağar bu toplu sözleşme sürecinden bağımsız olarak önemli bir konuya daha dikkat çekmekte. Üzerinde durduğu konu, onbinlerce çalışanı ilgilendiriyor. Başta KİT’ler olmak üzere, halen kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron işverenlerin yanında çalışmakta olan işçiler ile danışmanlık hizmetlerinde çalışan tüm işçilerin de sürekli kadroya geçirilmelerini talep ediyorlar. Özellikle KİT’lerde kadroya geçmeyi bekleyen işçiler artık neredeyse ümitlerini yitirmek üzere. Oysaki geçmiş dönemde yapılan düzenlemeyle bu çalışanların da kadroya alınmaları kararlaştırılmıştı. Ne var ki halen kadroya geçemediler. Bu toplu sözleşme döneminde konunun gündeme alınması çok önemli.

Tediye ödemeleri ne zaman verilecek?

Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödendi. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.