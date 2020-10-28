Toplu beslenme sistemlerinde ulusal menü planlama ve uygulama rehberi hazırlandı

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Sağlık Bakanlığı tarafından toplu beslenme sistemlerinde uygulanmak üzere, "Ulusal Menü Planlama ve Uygulama Rehberi" hazırlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Yetişkin ve Çocuk Obezitesinin Önlenmesi ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı 2019-2023 kapsamında, "Toplu Beslenme Sistemlerinde Ulusal Menü Planlama ve Uygulama Rehberi" oluşturuldu.

Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan rehber, menü planlama ve menülere yönelik standart gramajları içeriyor.

Rehber, tüm kamu ve özel kurumlarında (eğitim kurumları, iş yerleri) sağlıklı beslenmenin geliştirilmesi için sağlıklı beslenme çevreleri oluşturulması, menü planlamasında sağlığı koruyucu ve geliştirici (enerji, tuz, şeker, yağın azaltılması, posanın arttırılması) uygulamaların yapılması, porsiyon kontrolünün sağlanması için standart tarifeler oluşturma, toplu tüketim yerlerinde kişisel sağlıklı seçimlere olanak sağlayacak menülerinin oluşturulmasını amaçlıyor.

Toplu beslenme sistemleri prosesleri ve uygulama esasları, okullar, kurumlar, kreşler ve bakımevleri, huzurevleri, cezaevleri, erişkin ile çocuk hastaneleri ve işçiler için ulusal menü programı ile özel günler ve ziyafet menüleri rehberde yer alıyor.

- "Vejetaryen ve glütensiz menüler belirlenecek"

Hazırlanan rehber ile hedef kitleye yönelik besin ve besin öğesi gereksinimleri hesaplanacak. Ayrıca hedef kitleye özgü menü temel ilkeleri, örnek menü modelleri ve menülerin hazırlanması, bu menülerin besin öğesi içeriklerinin değerlendirilmesi, özel durumlara özgü menüler (vejetaryen menü, besin alerjileri, glütensiz menü) düzenlenecek.

Menülerde esas alınacak standart gramajlar belirlenecek, hammadde kalite kriterleri, teknik şartname esasları/şartname örnekleri, hizmet süreçlerinde gıda güvenliğinin sağlanması, acil durumlarda kriz yönetimi konularını içeren ilgili kurum ve kuruluşlar için ihtiyacı hissedilen standart geliştirilecek.



Gıda standartları (gramaj listeleri), menü planlama, temel diyet prensipleri, besin güvenliği konularının da yer alması ile toplu beslenme sistemlerinden hizmet alanların da memnuniyeti artıracağı ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Rehber ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına iletilecek. Ayrıca rehbere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü "www.beslenmehareket.saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

