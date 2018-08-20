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Toplanıp karşı köyü bastılar! Ortalık bir anda karıştı

Sivas’ta hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada İbrahim Apaydın (18), Osman Koyurga’yı (37) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından Koyurga’nın yakınları, komşu köydeki Apaydın’ın ailesinin evini ve samanlığını ateşe verdi, araçlarına zarar verdi. Öfkeli kalabalık, yangına müdahaleye giden itfaiye ekiplerine saldırdı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 17:05
Toplanıp karşı köyü bastılar! Ortalık bir anda karıştı

Sivas'ta merkeze bağlı Kızılova köyünde oturan Osman Koyurga ile komşu köy Kızılöz’de yaşayan İbrahim Apaydın arasında, hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Daha önce de aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu belirtilen ikiliden İbrahim Apaydın, yanında bulundurduğu pompalı tüfekle Osman Koyurga’ya ateş etti. Koyurga, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayı haber alıp, bölgeye gelen Koyurga’nın yakınları, İbrahim Apaydın’ı yakalayarak dövdü. Gelen jandarma ekipleri, Apaydın’ı Koyurga’nın yakınlarının elinden alıp, gözaltına aldı. Sivas Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Apaydın, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Hayatını kaybeden Osman Koyurga’nın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi.

EV VE SAMANLIĞI ATEŞE VERDİLER

Kayılga’nın yakınları, olayın ardından ellerinde silahlarla Kızılöz köyüne giderek İbrahim Apaydın’ın ailesinin evini ve samanlığını ateşe verdi. Kalabalık, aileye ait bir kamyonet ile minibüsün de camlarını kırdı. İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ve jandarma ekiplerinin yolunu da kesen Koyurga’nın yakınları, tepki gösterip, araçları taşladı. Sivas Belediyesi İtfaiyesi’nde görevli itfaiye eri Fatih Çimen kolundan ve kaburgasından yaralandı.

Köye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Jandarma ekipleri her iki köyün giriş ve çıkışlarını kapatarak bölgede geniş çaplı önlem aldı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 17:05
  1. Sivas
  2. Karşı köyü bastılar
  3. ortalık karıştı
  4. köy kavgası
  5. yaralılar var

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