0553 313 94 23

Toplanan inek sütü miktarı Nisan’da azaldı

Ticari süt işletmelerince Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azalarak 847 bin 19 ton inek sütü toplandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:19
Toplanan inek sütü miktarı Nisan’da azaldı

Ticari süt işletmelerince Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azalarak 847 bin 19 ton inek sütü toplandı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Nisan dönemi süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; toplanan inek sütü miktarı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azaldı.


Nisan ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 138 bin 731 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 azalış gösterdi.


İnek peyniri üretimi 59 bin 612 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 4 bin 13 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 azaldı.


Yoğurt üretimi 99 bin 309 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azaldı. Ayran üretimi ise 61 bin 430 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azalış gösterdi.


Nisan ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.


Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azaldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YKS’ye girecek adaylara önemli uyarılar
    1. YKS’ye girecek adaylara önemli uyarılar
    2. Sıcaktan bunalan köpeğe polis şefkati
    3. MB, politika faizini yüzde 24’te sabit..
    4. Sinop’un turizm beklentisi
    5. Piazza’dan çocuklara film festivali
    6. Zabıta memuru görev yaptığı yere 25..
    7. Kadınlarda miyom problemine dikkat
    8. Hastanede klima ünitesi patladı! Ölü..
    9. Göz kapak düşüklüğüne dikkat
    10. Antalya’da özel bir hastanenin klima..
    11. Vicdansız hırsız, engellinin..
    12. Tabanca ile vurulan galerici ağır..
    13. Solhan’da ilk kez "Histerektomi"..
    14. Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na..
    15. Dekar’dan ödeme korumalı finans modeli
    16. Pazaryeri’nde anaokulu öğrencilerinden..
    17. Köpek kuduz çıktı, köy karantinaya..
    18. Venezuela’da yeni banknotlar bugün..
    19. Yıldız Kızlar Voleybol derbisini..
    20. Başkan Palandöken: “Sınava girecek..
    21. Beşiktaş, Şeref Bey'i andı
    22. Halk Eğitim kursiyerlerinden yılsonu..
    23. Minik Emircan’ın 21 bin TL’lik işitme..
    24. Doktorun meslek aşkı
    25. Gram altın 251 lira seviyelerinde
    26. CHP'li Altay İmamoğlu'nu yalanladı!..
    27. Milli Muharip Uçak ilk kez Paris..
    28. Çiğli’de toplu sözleşme sevinci
    29. Borsa güne düşüşle başladı
    30. CHP de Nasreddin Hoca gibi: “Eee o..
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı