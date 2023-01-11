Toplamı tamı tamına 210 milyar TL! Millet bayram edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, bugün Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) 2023 projelerini açıklayacağını belirten Dilek Güngör, titizlikle üzerinde çalışılmış 14 ayrı destek paketi hazırlandığını ifade etti. Güngör, Sabah gazetesindeki yazısında, söz konusu projelerin toplamının 210 milyar TL'yi bulduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul'da önemli bir toplantı var.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dolmabahçe'de Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) 2023 projelerini açıklayacak. Titizlikle üzerinde çalışılmış 14 ayrı destek paketi hazırlanmış…

Neler mi bunlar…

Bu kez kapsam biraz daha geniş… KOBİ ve esnafla sınırlı değil… Girişimciler de var, teknoloji yatırımı yapanlar da kadınlar da… Paketlerin, esnaf ve KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelere birçok alanda önemli miktarda finansman imkânı oluşturması sağlanacak. Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uygulanan selektif kredi politikasının bu paketlerde de yer alması öngörülüyor.

***

Toplamı 210 milyar TL'yi buluyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmeye yönelik kefalet paketi desteği, mevzuat altyapısı tamamlandıktan sonra netleşecek. Fakat öğrendiğime göre, önce bünyesinde EYT'li sayısı 15'i geçmeyen şirketlerin yararlanacağı bir düzenleme planlanıyor. İlk etapta paketten EYT'li çalışanına kıdem tazminatı ödediğinde nakit akışı bozulabilecek daha küçük firmaların yararlanması bekleniyor.

Biliyorsunuz, KGF paketleri ile KOBİ'lere ve esnafa yatırım-işletme sermayesi uzun zamandır sağlanıyor. Özellikle yatırım yapanlar için hazırlanan pakette vadenin yine azami 10 yıl, anapara ödemesiz dönemin de 2 yıl olacağı belirtiliyor.

Teknolojiyle ilgili de önemli destekler gündemde… Özellikle buluta geçişi ve teknoloji firmalarının yeni know how yaratmalarını teşvik edecek destekler hazırlanmış durumda…

Ve konut…

Orta gelirlilere yönelik konut kampanyası açıklandığında bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan, konut üretme taahhüdü veren müteahhitlere Hazine destekli KGF kefaletiyle 25 milyar liralık finansman imkânı sunulacağından bahsedilmişti. İnşaat firmalarının alacağı bu ucuz finansman desteğini vatandaşa yansıtmasını bekleyebiliriz. Açıklanacak paketlerde ödemesiz dönem imkânının yanı sıra, en az yüzde 75 kefalet oranı olması bekleniyor. Bugüne kadar sistem genellikle kamu bankalarıyla yürütüldü. Bu kez özel bankaların da kefalet paketlerine dahil olacağı söyleniyor. Bakalım kim elini taşın altına sokuyor!"