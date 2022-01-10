Toplama parti TİP'ten üçüncü ittifak açıklaması! İlk adresleri terör sevici HDP olmuş

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Seçimlere terör sevici HDP listesinden girip milletvekili olan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, düzenlediği basın toplantısında "üçüncü ittifak" açıklaması yaptı.

İlk adresleri terör sevici HDP olmuş!

Halkta yüzde yarım bile olmayan karşılığı olmayan TİP'li Baş, "Hedefimiz, üçüncü bir ittifak ile en az yüzde 3 oy alarak parlamentoda grup kurmak. HDP'ye bu yöndeki teklifimizi sunduk, cevap bekliyoruz." dedi.

İktidara geldiği günden beri milletin ezici çoğunluğu ile yenilmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeneceklerini hayal eden TİP'li Baş, şöyle devam etti:

"Tayyip Erdoğan’ı yenmeyi ve parlamentoda sosyalist bir blok kurmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar parlamentoda olmayanların parlamentoda olmasını istiyoruz. Memlekette yok sayılan, ezilen kim varsa onların parlamentoda temsil edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Ama burada odaklandığımız nokta bizim bu kişileri temsil etmemiz değil, onların kendi kendini parlamentoda temsil etmesi. İlk defa oy kullanacak seçmenler bizim açımızdan çok önem taşıyor."