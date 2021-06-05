Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs gününde yaptığı konuşmada beton dökülen kuyulardan petrol üretmeye başladıklarını ifade etmişti. Tüm gözler, 4 Haziran günü yeni bir müjdeyi daha paylaşacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilmişti. Erdoğan, 4 Haziran bugün yaptığı açıklamada Amasra-1 kuyusunda yapılan yeni doğal gaz keşfini de kamuoyuna duyurdu.

Toplam kaç metre küp doğalgaz bulundu?

Geçtiğimiz sene 2020 yılında Karadeniz bölgesinde bulunmuş olan 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından Sakarya Gaz Sahası'nda yapılan çalışmalar devam ediyor. Önceden keşfedilen 405 milyar metreküp doğal gazın fiyatı yaklaşık olarak 85 milyar dolara yakın bir değere denk gelmekte. Yani 740,494,500,00 TL gibi bir meblağa denk geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 4 Haziran günü vatandaşların merakla beklediği müjdeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı, yapılan son doğal gaz keşiflerinin ardından Amasra-1 kuyusunda da 135 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi keşfi yapıldığını kamuoyuna duyurdu. Erdoğan Karadeniz'de bulunan toplam doğal gaz rezervinin bu keşif ile birlikte 540 milyar metreküplük değere ulaştığını da aktardı. 135 milyar metreküplük yeni keşif ise 28 milyar dolara yakın bir meblağa denk gelmekte.

Ayrıca ülkemizde Doğu Akdeniz'de şu anda iki doğal gaz rezervi bulunduğu belirtiliyor. Rezervlerin yerleri henüz açıklanmadı fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yerlerden birisini 20 Temmuz tarihinde açıklaması beklenmekte. Söz konusu yerin Girit Adası'na yakın bir bölge olduğu tahmin ediliyor. Fatih ve Barbaros gemileri son olarak bu bölgede oldukça yoğun çalışmalar sürdürmüştü.