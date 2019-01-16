Toplam ciro endeksinde artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, geçen yıl kasımda, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise Kasım 2018’de bir önceki aya göre yüzde 4,6 azaldı.