Topçuoğlu ailesinin eğitime desteği sürüyor

Topçuoğlu ailesinin her şehirle ilgili önemli hassasiyetleri bulunduğunu ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül “Mücevher ablamıza, Ali Ağabeyimiz eve Topçuoğlu ailesine teşekkür ediyorum. Hayır, hasanet konusunda ve her konuda şehirle ilgili hassasiyetleri çok yüksek. Şehirle ilgili ne zaman bir proje olsa hayır hasanetle ilgili bir kampanya olsa önde giden beş on hemşerimizden bir tanesi. Bu okulda da inanıyorum ki kendi evlatları gibi pırıl pırıl evlatlar yetişir. Gaziantep'in en büyük gücü yetişmiş insan sermayesi ve beşeri sermayesidir. Bu vesileyle bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyor hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Allah Herkese Böyle Hayırlı İşler Nasip Etsin

Gaziantep’te eğitim alanında katkılar sağlamanın kendileri için büyük önem taşıdığını ifade eden Hayırsever Mücevher Topçuoğlu okulun yapımında emeği geçen eşi ve çocuklarına teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi. Ali Topçuoğlu da eğitimin öncelikleri olduğunu ve bu tür eğitim kurumlarının inşa ettirilerek milletin hizmetine sunulmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek “Allah herkese böyle hayırlı işler, hayırlı kurumlar yaptırmayı nasip etsin” dedi.

Annemin En Büyük Hayali Gerçekleşti

Annesinin uzun yıllardan beri en büyük arzusunun kalıcı bir eser bırakmak olduğunu ifade eden GÜLSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu “Annemin en büyük arzusu kalıcı bir eser bırakmaktı. Gençlerin çocukların ülkemize faydalı olacağı, yetişeceği, mühendisler doktorlar bilim adamlarının yetişmesi için benimde bu çorbada bir tuzum olsun, benimde eğitime katkım olsun düşüncesiyle hep böyle bir hayali vardı. Çok şükür bu hayalini gerçekleştirmek kendisinin sağlığında kısmet oldu. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de bu şehirde kazanıyorsak, bu şehirde yaşıyorsak hem şehrimizin geleceği için hem de ülkemizin geleceği için eğitim en önemli unsur. Bizlerde imkânlar ölçüsünde her zaman eğitim konusundaki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Kentimizin eğitimine yönelik olarak Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül’ün öncülüğünde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin ve diğer başkanlarımızın katkılarıyla başlatılan ‘100. Yılda 100 Hayırsever’ kampanyasının başarıya ulaşması ve hedeflenen sayının üzerine çıkmasından dolayı ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu gün açılışını gerçekleştirdiğimiz okulumuzun ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mavikent Mahallesine Yakışan Bir Okul Oldu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da Mücevher Topçuoğlu Anadolu Lisesinin hayırlı olmasını dileyerek Mavi Kent Mahallesinin kendileri için büyük önem taşıdığını, taş üstünde taş olmayan bu mahalleye 5 bin sosyal konut yaptıklarını ifade ederek mahallenin sosyal alt yapısını da tamamladıklarını sözlerine ekleyerek Mücevher Topçuoğlu Anadolu Lisesinin mimarisi ve güzel yapısıyla Mavikent Mahallesine yakıştığını söyledi.

Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar’da açılış töreninde dualar okuyarak yeni eğitim öğretim kurumunun hayırlara vesile olmasını diledi. Yapılan konuşmaların ardından törene katılan davetlilerle birlikte Mücevher Topçuoğlu Anadolu Lisesinin resmi açılışı gerçekleşti. Açılış sonrası okulun bölümlerinde incelemeler yapan Gaziantep Valisi Davut Gül ve beraberindekiler daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Törenin ardından günün anısına okul idareci ve öğretmenleriyle hatıra fotoğraf çektirildi.

Gülsan Holding’in Önceliği Eğitim

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren Gülsan Holding’in en önemli önceliğinin eğitim olduğunu ifade eden Mustafa Topçuoğlu “Yaşadığımız ve kazandığımız kendimize hizmet etmek bizlerin en önemli önceliğidir. Sahip olduğumuz en değerli kaynağın insan olduğu bilinciyle eğitime büyük önem veriyor, geleceğimizi oluşturacak öğrencilerimizin eğitim imkânına sahip olmaları için bize düşen görevi yerine getiriyoruz. Bu sorumluluk duygusuyla topluma kazandırdığımız okullarımız; Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu, Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi, Ali Topçuoğlu Endüstri Meslek Lisesi, Vedat Topçuoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Mücevher Topçuoğlu Anadolu Lisesi ve Berrin Topçuoğlu Anadolu Lisesinin yanı sıra İnayet Topçuoğlu Hastanesi, Ali Topçuoğlu Camii, Mustafa Topçuoğlu Camii ve Kilis Mustafa Topçuoğlu Taziye evi oldu. Önümüzdeki süreçte de yine kentimiz, ülkemiz ve milletimiz için imkânlarımız oranında gerekli desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.