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Topçu: Millet darbeciye dersiniverdi

Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, 28 Şubat darbesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

01 Mart 2019 Cuma 11:31
Topçu: Millet darbeciye dersiniverdi

 YENİ AKİT / ANKARA 

Yerli Düşünce Derneği, 28 Şubat darbesinin yıldönümünde bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya derneğin Onursal Başkanı Yalçın Topçu, dernek Genel Sekreteri Nizam Şahin, yönetim kurulu üyeleri ve Türk-İslam dünyasından öğrenciler katıldı.

28 Şubat darbesinin hemen her kesimden ve her yerde yuvalanmış bazı askeri ve sivil bürokratlar tarafından yapıldığını belirten Topçu, “Türk milleti, hemen ilk seçimlerde sandıklarda bu maşalara ve bunların arkasında, önünde, yanında ve başlarının üstünde olanların tamamının derslerini verdi’ değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:31
  1. Yerli Düşünce Derneği
  2. Yalçın Topçu

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