Topçu: Millet darbeciye dersiniverdi

YENİ AKİT / ANKARA

Yerli Düşünce Derneği, 28 Şubat darbesinin yıldönümünde bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya derneğin Onursal Başkanı Yalçın Topçu, dernek Genel Sekreteri Nizam Şahin, yönetim kurulu üyeleri ve Türk-İslam dünyasından öğrenciler katıldı.

28 Şubat darbesinin hemen her kesimden ve her yerde yuvalanmış bazı askeri ve sivil bürokratlar tarafından yapıldığını belirten Topçu, “Türk milleti, hemen ilk seçimlerde sandıklarda bu maşalara ve bunların arkasında, önünde, yanında ve başlarının üstünde olanların tamamının derslerini verdi’ değerlendirmesinde bulundu.