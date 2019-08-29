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Topçam şenlikleri sünnet şöleni ile başladı

Tokat’ta bu yıl 22’incisi düzenlenen Topçam Şenlikleri sünnet şöleni ile başladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:27
Topçam şenlikleri sünnet şöleni ile başladı

Tokat’ta bu yıl 22’incisi düzenlenen Topçam Şenlikleri sünnet şöleni ile başladı.


Tokat’ta düzenlenen 22’inci Geleneksel Topçam Şenlikleri sünnet şöleni ile başladı. Dudayev Parkı’nda düzenlenen şölende 50 çocuk erkekliğe ilk adımlarını gerçekleşen törenle attı. Gerçekleştirilen şehir turu sonrasında alana gelen çocuklar halk oyunları ekiplerinin gösterilerini izledi ve sonrasında da aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Şenliklerin 3 gün boyunca devam edeceğini söyleyen Tokat Belediyesi Başkan Vekili Havva Sabuncuoğlu; "Şehir dışında yaşayan gurbetçilerin de kentte olduğu bir tarihte düzenlenen şenliklerimize katılım bilhayli fazla. Bugün sünnet olan 50 çocuğumuz için bu şenliği gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızı araçlarla gezdirdik, eğlenceler çeşitli etkinliklerle devam edecek. Sünnet olan tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, ailelerini tebrik ediyorum" diye konuştu.


Etkinlik Kuran-ı Kerim tilaveti ile son buldu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:27
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