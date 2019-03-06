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TOPÇA Katlı Kavşağı’nda sona gelindi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, TOPÇA Katlı Kavşağı’nda devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
TOPÇA Katlı Kavşağı’nda sona gelindi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, TOPÇA Katlı Kavşağı’nda devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu tarafından açıklanan 12 yeni ulaşım projesinden biri olan TOPÇA Katlı Kavşağı’nda çalışmaların hızla ilerlediğini belirten Pistil, köprü kısmının 20 günlük süreç içerisinde asfaltla buluşturularak trafik akışının sağlanmaya başlayacağını duyurdu. Pistil, yeni projeyle bölgede yaşanan trafik sıkışıklıklarının da önüne geçeceklerini belirterek projenin Sakarya’ya hayırlı olmasını diledi.


Fatih Pistil, “TOPÇA Katlı Kavşağı şehir merkezi ulaşımlarını konforlu hale getirecek. D-100 istikametinden çevre yoluna geçişler köprü aracılığıyla direk sağlanacak. Katlı Kavşağın ayak kısımlarında sona geldik. Tabliyelerin serilmesi de tamamlanmak üzere. 20 gün içerisinde köprüde asfalt çalışmalarımızı tamamlayarak, araç geçişlerinin yapılmasını sağlayacağız. İnşallah şehrimiz ulaşım geleceğine büyük bir katkı sunacak proje ile bölgedeki ulaşımlar rahatlayacak. Hayırlı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
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