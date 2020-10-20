Toparlanmanın lokomotifi sanayi

Buğra Kardan

Giderek güçlenip kuvvetlenen ülkenin kalkınmasında, refahını arttırmasında sanayi sektörünün payı büyük. V şeklinde toparlanmaya başlayan sektör, iyi bir grafik ortaya koyuyor. Bu grafik yerli ve yabancı yatırımcılara moral aşılıyor. Ekonomistler ise her platformda sanayiciler için yaz döneminin verimli geçtiğini vurgulayarak, “Yüzde 10-15 oranında artan üretim ümit verici” görüşünü paylaşıyorlar.

Reel sektör kuvvetlendi

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Kerem Alkin, ekonomi yönetimince devreye alınan tedbirlerin reel sektörü atağa kaldırdığını dile getiriyor. Alkin, hem üretim hem de ihracatta görülen belirgin artışın üçüncü çeyrek için dillendirilen yüzde 4.5-5.5 büyüme tahminini güçlendirdiğini belirtiyor. Dördüncü çeyrekte büyümenin yavaşlayabileceğine dikkati çeken Alkin, “Her şeye rağmen Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) 2020 için ilan edilen yüzde 0.3 büyüme hedefine yakınız” diyor. Dünyaca ünlü reyting kurumlarınca manipülatif raporların kaleme alındığından yakınan Alkin, “İnşallah, bu seneyi de büyümeyle tamamlayacağız. Ve ekonomide elde ettiğimiz başarıları gölgeleme yarışına girenlerin oyunlarını boşa çıkaracağız” ifadelerini kullanıyor.

Gidişat olumlu

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener de üretim artışının makro verilerin iyileştiğine işaret ettiğini savunuyor. Şener, şunları kaydediyor: “Pandemi döneminde üretim geriledi. Fabrikalar ve atölyeler kapatıldı, imalata ara verildi. Bu tabiydi, doğaldı. Ne var ki pandemi tehdidinin önlendiği yaz aylarında hayat normalleşti. Haliyle üretimde ibre yukarı döndü, V tipi toparlanma trendine girildi. İç ve dış talep rahatlıkla karşılandı. Yaz aylarında gelen olumlu veriler, yatırımcıyı mutlu etti ve umutlandırdı. Öbür taraftan üretime uyumlu olarak tüketici güveni de artıyor. Bu iyi bir haber olup tüketicinin ekonomide olumlu gidişatın devam edeceğini net bir şekilde ortaya koyuyor.”

Hizmetler sektörü atılıma geçmeli

Öte yandan istihdamda U tipi bir toparlanma görülüyor. Zira köklü gruplar ve firmalarca art arda eleman alımı yapılıyor. Ancak istihdamın kendine gelmesi için hizmetler sektörünün de atılıma geçmesi gerekiyor. Parlamentoya sunulan yeni sosyal koruma paketinin bu sektörü rahatlatacağı öngörülüyor. Kariyer danışmanları, sosyal koruma paketiyle kısa çalışma ödeneğinin (KÇÖ) süresinin uzatılması ve belirli yaş grupları ile kesimler için esnek çalışma modellerinin getirilmesinin istihdamı koruyacağı kanısındalar.