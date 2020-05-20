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Ekonomi

Toparlanma başlayacak

Dünyaca ünlü yatırım gurusu Mark Mobius, Uluslararası İş Birliği Platformu’nun organize ettiği webinarda Covid 19’un dünya ekonomileri ve Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Mobius, “Türkiye dünya çapında bir ticaret ülkesi. Bu süreçten sonra toparlanma başlayacaktır” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:39:00 -
Toparlanma başlayacak

Mobius, pandeminin Türkiye üzerindeki etkilerini ve mevcut durumla ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti: “Salgın krizinde işin en kötü kısmını muhtemelen atlattık. Türkiye de bundan sonra toparlanmaya başlayacaktır. Türkiye’nin dünya çapında bir ticaret merkezi olduğunu, dünyanın her yeriyle ticaret yaptığını, önemli bir ekonomi olduğunu da unutmamak gerek. Evet, ödemeler dengesi ve Türk Lirası konularında sıkıntılar var, ama bunlar aşılamayacak şeyler değil. Türk insanı çok çalışkan. İnanıyorum ki yatırımcıların ve halkın doğru yaklaşımı sayesinde bu sorunların üstesinden gelinecek ve ülke toparlanacak.”

 

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