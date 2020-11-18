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Gündem Topal ördek Pompeo'ya Ankara resti! Hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan
Gündem

Topal ördek Pompeo'ya Ankara resti! Hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan

ABD Dışişleri Bakanlığı görevi yakında bitecek olan Mike Pompeo, Türkiye karşıtı Rum lobisinin sözcüsü oldu. 2022’deki senato seçimlerinde aday olmak isteyen Pompeo, Rum lobisinin desteği için durduk yere Fener Rum Patrikhanesi’ne tartışılan bir ziyarette bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 07:07:00 - 2020-11-18 07:10:34
Topal ördek Pompeo'ya Ankara resti! Hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Başkan adayı Joe Biden’ın Beyaz Saray’da koltuğa oturacağının ortaya çıkmasıyla topal ördek durumuna düşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesindeki siyasi geleceğini garanti altına almak adına Rum lobisinin oyuncağı oldu. Son dönemde Türkiye’ye karşı hasmane bir tutum sergilemesiyle dikkatlerden kaçmayan Pompeo, son olarak Fransız Le Figaro gazetesinde, Türkiye’yi hedefe koyan ifadeler kullandı. Adeta Rum lobisinin güçlenen Türkiye’ye ilişkin korkusunun borazanlığını üstlenen ABD Dışişleri Bakanı, İstanbul’dan önceki durağı olan Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransız mevkidaşıyla görüştü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan cümleler sarfetti. Pompeo, İslam karşıtı Macron’la Türkiye konusunda hem fikir olduğunu da belirtti.

Macron’la mutabık kaldı

Türkiye’nin Libya ile Doğu Akdeniz’deki politikalarına ve Karabağ’da Azerbaycan’ı desteklemesine ilişkin konuşan Pompeo, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türkiye’nin son zamanlarda attığı adımların son derece saldırgan olduğu konusunda mutabık kaldık” dedi.

Ankara'dan rest: Erdoğan ve Çavuşoğlu ile görüşemedi

İstanbul'a gelmeden önce Türkiye'yi eleştiren Pompeo'ya Ankara'dan vize çıkmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmek isteyen Pompeo'nun bu talebi kabul görmedi. Bu ziyaretin tüm teamül ve anlaşmalara aykırı olarak patrikhaneye siyasi bir kimlik yükleme niyeti taşıdığı kaydedildi. Biden sonrası Dışişleri Bakanlığı görevine son verilecek olan Pompeo'nun, yeni dönemde senatoda kendisine yer bulmak için Yunan lobisine göz kırptığı belirtiliyor.

Hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan

Pompeo, ABD ve AB’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, “Avrupa ve ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu tür eylemlerin halkının çıkarına olmadığı konusunda ikna etmek için birlikte çalışmalı” diye küstah ifadeler kullandı.

Büyüyen askeri güç endişesi

Pompeo son dönemde Rum, Yahudi ve Ermeni lobilerini korkutan, Türk savunma sanayiinde millileşme hamlesini de Le Figaro’daki röportajında hedefe koydu. Türkiye’nin askeri gücüne de değinen ABD’li topal ördek bakan, “Türkiye’nin giderek artan askeri kabiliyetleri bir endişe kaynağı” ifadelerini kullandı.

Siyasi geleceğini korumak istiyor

Sadece iki yıldır sürdürdüğü Dışişleri Bakanlığı koltuğundan Ocak ayında ayrılmak zorunda kalacak Mike Pompeo’nun ABD’de 2022’de Senato’daki sandalyelerin bir kısmı için yapılacak seçimlerde aday olacağı ve Rum lobisinin desteğini almak istediği belirtiliyor. Pompeo’nun dün Türkiye’de Fener Rum Patrikhanesi’ne yaptığı ziyaretin de bu desteği almak adına gerçekleştiği değerlendiriliyor.

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