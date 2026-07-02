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Spor Tony Taylor yeniden Türk Telekom'da
Spor

Tony Taylor yeniden Türk Telekom'da

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Tony Taylor yeniden Türk Telekom'da

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, eski oyun kurucusu 35 yaşındaki Tony Taylor'ı transfer ettiğini resmen açıkladı. Daha önce 2022-2023 sezonunda da başkent ekibinin formasını terleten tecrübeli guard, yeni sezonda yeniden Türk Telekom'un başarısı için mücadele edecek.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 35 yaşındaki oyun kurucu Tony Taylor'ı yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Tony Taylor'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tony Taylor yeniden Türk Telekom'da. Tecrübesi ve liderliğiyle öne çıkan Tony Taylor, yeni sezonda Türk Telekom forması giyecek. Hoş geldin Tony Taylor." ifadeleri kullanıldı.

Başkent temsilcisinde 2022-2023 sezonunda da oynayan 35 yaşındaki oyun kurucu, son olarak Trabzonspor'da forma giydi.

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