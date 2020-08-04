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Dünya

Tonlarca balık telef oldu! Ülke şokta

Irak'ın Divaniye kentinde onlarca ton balık telef olması yetkilileri harekete geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 15:14:00 -
Tonlarca balık telef oldu! Ülke şokta

Irak'ın Divaniye kentinde onlarca ton balık telef oldu. Yetkililer balık ölümlerinin nedenine dair açıklama yaptı:

Irak'ın Divaniye kentindeki Al Dalmaj bataklığında onlarca ton balık telef oldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada balık ölümlerinin nedeninin zehirlenmeden kaynaklandığı belirtildi. Son 2 yılda Irak'ın Basra, Babil, Kerbela, Necef ve Divaniye kentlerinde zehirlenmeler nedeniyle on binlerce ton balık telef oldu.

 

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