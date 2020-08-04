Tonlarca balık telef oldu! Ülke şokta
Irak'ın Divaniye kentinde onlarca ton balık telef olması yetkilileri harekete geçirdi.
Irak'ın Divaniye kentinde onlarca ton balık telef oldu. Yetkililer balık ölümlerinin nedenine dair açıklama yaptı:
Irak'ın Divaniye kentindeki Al Dalmaj bataklığında onlarca ton balık telef oldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada balık ölümlerinin nedeninin zehirlenmeden kaynaklandığı belirtildi. Son 2 yılda Irak'ın Basra, Babil, Kerbela, Necef ve Divaniye kentlerinde zehirlenmeler nedeniyle on binlerce ton balık telef oldu.