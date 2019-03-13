0553 313 94 23

Tomakin: “Sağlıkta reform yapıldı"

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu il genelinde sağlık alanında yaklaşık 500 milyon lira yatırım yaptıklarını, gerek ambulans sayısının arttırılması, gerekse acil hizmet istasyon sayısının yükselmesiyle sağlık alanında büyük reform yapıldığını söyledi.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:32
Tomakin: “Sağlıkta reform yapıldı"

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu il genelinde sağlık alanında yaklaşık 500 milyon lira yatırım yaptıklarını, gerek ambulans sayısının arttırılması, gerekse acil hizmet istasyon sayısının yükselmesiyle sağlık alanında büyük reform yapıldığını söyledi.


Tomakin yaptığı açıklamada, 2002 yılından buyana 17 yılda sağlık alanında reform niteliğinde yatırımlar yapıldığına dikkat çekti. Bugün yaşı 20 olanların hatırlamadığı ve kimsenin bir daha o günleri hatırlamak istediğini sanmadığını vurgulayan Tomakin, “2002’den önce hastane kapılarında uzayıp giden kuyruklar vardı. Parası olmayanların hastane kapılarından geri çevrildiği, eczanelerden ilaç alınamadığı sadece hastane eczanelerinden uzun kuyruklar oluşarak zar zor ilaç alındığı, hatta ilaçların bulunmasında zorluk çekildiği, cenazelerin hastanelerde rehin tutulduğu bir Türkiye vardı” dedi.



“Sağlıkta reform yapıldı”


2002’den önce sağlık alanında çekilen sıkıntıların kaynağında bugün muhalefet partilerinden birinin genel başkanı olan bir kişinin (Kemal Kılıçdaroğlu) olduğunu belirten Tomakin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde artık o günleri geride bıraktık. Ordu’da 17 yılda sağlığa 473 milyon TL yatırım yaptık. Devlete ait hastaneleri tek çatı altında topladık. Özel sağlık kuruluşlarından herkesin yararlanması imkanı getirdik. Kamu veya özel demeden hastanelerin kapısını herkese açtık. Yeni sağlık tesislerinin yapımı, hastanelerimizi modern imkanlara ve fiziki şartlara haiz, aynı zamanda hizmet sunum kalitesi bakımından birinci sınıf hastaneler haline getirdik. Her hekime bir oda prensibiyle Ordu’da muayene oda sayısını 336’ya çıkardık. Bu sayede 2002 yılında Ordu’da yüzde 39 olan sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı 2018 yılı itibarı ile yüzde 71.7 seviyesine çıkmıştır” diye konuştu.



Ambulans, acil istasyon sayısı her geçen yıl arttı


Başkan Tomakin, ambulans ve acil istasyon sayısının da her gecen yıl arttırıldığını vurgulayarak, “Ordu’da 5 olan acil istasyon sayısını 41‘e sadece 5 olan ambulans sayısını buraya dikkat edin 58’e çıkardık. Daha önce sadece Avrupa ülkelerinde duyduğunuz Türkiye’de olmayan hava ambulansı ile sadece Ordu’da 152 helikopter ambulans vakası, 78 uçak ambulans vakasına müdahale ederek insanımızı yaşatmaya özel önem ve gayret gösterdik. Bu vesile ile gecesini gündüzüne katarak insan sağlığı için kendi sağlığını hiçe sayan, değerli hekimlerimizin ve sağlık çalışanların 14 Mart Tıp bayramını kutluyorum” açıklamasında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:32
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir'de Şenol Güneş sürprizi
    1. Başakşehir'de Şenol Güneş sürprizi
    2. Piyasalarda gün sonu
    3. GÜNCELLEME 4 - İzmir'de metro vagonu..
    4. "Sergen Yalçın ile devam etmek isteriz"
    5. Kolon kanseri önlenebilir ve tedavi..
    6. Kayıp genç, 7 saat sonra ormanda bulundu
    7. Mısır, Sudan'a elektrik ihracatı..
    8. İran’dan gözdağı
    9. Burdur’da kaçak içki operasyonu
    10. GÜNCELLEME - Nijerya'da okul binası..
    11. ETSO’da istihdam seferberliği
    12. Boşanma aşamasında olduğu eşini..
    13. "Cumhur İttifakı Türk milletinin..
    14. Trakya Kalkınma Ajansı ve KTSO’dan..
    15. Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü
    16. Şakir Doğan'dan acı haber
    17. Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi..
    18. Yüksekova Belediyespor, 4-1 mağlup oldu
    19. Radyo A’da kök hücre bağışı konuşuldu
    20. Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye..
    21. Suçunu itiraf eden cinayet zanlısı..
    22. Yaralı köpek tedavi altına alındı
    23. Hilmi Güler, 200’e yakın proje..
    24. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş..
    25. Borsa günü yükselişle tamamladı
    26. KTSO 12. Meslek Komitesi toplandı
    27. Bolivya’da sel felaketi: en az 31 ölü
    28. Uyuşturucu haplarla yakalanan şahsa..
    29. AP anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor
    30. Borsa günü yükselişle tamamladı
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta