"Tolgay-Şener takası gündemde değil"

ANTALYA (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, futbolcuları Tolgay Arslan ile Fenerbahçeli oyuncu Şener Özbayraklı'nın takası konusunun gündemde olmadığını bildirdi.

Fikret Orman, Antalya'da Beşiktaşlılar Derneği tarafından bir otelde düzenlenen programın ardından çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, takımlarının kamp dönemini iyi geçirmesi gerektiğini söyledi.

Transfer konusunda acele ettiklerini belirten Orman, "Transfer çalışmaları planladığımız gibi gidiyor. Belki bir oyuncu daha alabiliriz. Duruma göre hareket edeceğiz." dedi.

"Takımdan gidecekler var." ifadesini kullanan Orman, takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili herhangi bir resmi teklif bulunmadığını kaydetti.

Orman, soru üzerine "Tolgay Arslan-Şener Özbayraklı takası gündemde değil. Tolgay Arslan, Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusu, öyle de devam edecek gibi gözüküyor." diye konuştu.

Beşiktaş'ta camia havasının her zaman olduğunu ifade eden Orman, "Takım içerisinde bir bütünlük oluşması lazım. Şu anda o yönde ilerliyoruz. Burak'ın da buna pozitif yönde katkı sunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.