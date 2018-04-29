Tolgay Arslan'dan maç sonu değerlendirmesi: Bizi sevenleri üzdük

Tolgay Arslan maç sonu açıklamasında, "İlk önce üzgünüz. İstediğimiz sonucu alamadık. Maça fena başlamadık. Galatasaray ilk pozisyonda gole gitti. Pozisyonları değerlendiremedik. Şampiyonluk şansımız var ama çok az. Bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onları, sevdiklerimizi üzdük. Yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor. Son üç maçı almamız gerekiyor. Nerede olduğumuzu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Skorer