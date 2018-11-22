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Tolgay Arslan Mario Gomez takası gerçekleşecek mi? Beşiktaş ile Stuttgart...

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'nın Stuttgart ekibinde forma giyen Mario Gomez'e karşılık takasa verileceği iddia edildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 02:59
Tolgay Arslan Mario Gomez takası gerçekleşecek mi? Beşiktaş ile Stuttgart...

Beşiktaş yönetimi kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Tolgay Arslan Mario Gomez takası mı?

 

Bu nedenle bir süre önce Stuttgart’tan gelen, ''Mario Gomez’i verelim, Tolgay Arslan’ı alalım'' teklifine olumsuz cevap verildi.

Çin, Suudi Arabistan gibi ülkelere Tolgay’a 5 hatta 7-8 milyon Euro aralığında satabileceğini söyleyen menajerler ise Orman’ın iştahını kabartıyor. Tolgay’ın ise Premier Lig olmazsa Almanya’ya dönmek istediği gelen bilgliler arasında.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 02:59
  1. Beşiktaş
  2. Tolgay Arslan
  3. Mario Gomez
  4. Stuttgart
  5. Bundesliga
  6. Almanya
  7. Transfer haberleri

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