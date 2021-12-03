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Spor Tolgay Arslan İtalya'yı salladı
Spor

Tolgay Arslan İtalya'yı salladı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 15. haftasında Udinese, Lazio ile 4-4 berabere kaldı. Udinese'ye beraberliği getiren golü Tolgay Arslan kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 12:15:00 -
Tolgay Arslan İtalya'yı salladı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasının kapanış maçında Lazio, Udinese ile 4-4 berabere kaldı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakiplerinden Lazio, kendi liginde orta sıralarda yer alan Udinese'yi Roma Olimpiyat Stadı'nda konuk etti.

Yok böyle maç

Maça hızlı başlayan Udinese, 17. dakikada Beto'nun golüyle öne geçti: 0-1.

Beto, 32. dakikada da farkı 2'ye çıkaran golü attı: 0-2. Bu golden 2 dakika sonra Lazio'nun golcüsü Immobile, skoru 1-2'ye getirdi.

İlk yarı, konuk Udinese'nin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya etkili giriş yapan takım ise Lazio oldu. Ev sahibi takım, 51. dakikada Pedro ile farkı 1'e indirdi: 2-3.

Lazio, daha sonra 56. dakikada Milinkovic-Savic ile skorda yeniden eşitliği sağladı: 3-3.

Ev sahibi Lazio, 57. dakikada Patric'in çift sarı karttan kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Udinese'de de Molina, 69. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek, konuk ekibi sahada 10 kişi bıraktı.

Mavi-beyazlı başkent takımı, 79. dakikada Acerbi ile maçta ilk kez öne geçti: 4-3.

Tolgay attı ortalık karıştı

Karşılaşma artık bu skorla sona erecek diye düşünülürken, Lazio üstünlüğünü koruyamadı. Udinese'de oyuna sonradan giren Türk asıllı Alman oyuncu Tolgay Arslan, 90+9. dakikada skoru 4-4'e getiren golü attı.

Udinese'de Wallace, 90+10. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımının maçı 9 kişi tamamlamasına neden oldu.

Gol düellosu şeklinde geçen maçta kazanan çıkmadı. Lazio ile Udinese 4-4 berabere kaldı ve iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Lazio'nun ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Lazio, 22 puanla 9. basamakta bulunuyor.

Udinese ise 16 puanla 14. sırada yer aldı.

Gecenin bir diğer maçında Torino ile Empoli, 2-2 berabere kaldı.

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