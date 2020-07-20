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Spor

Tolgay Arslan geri dönüyor!

Fenerbahçe'de bu sezon bekleneni veremeyen yalnızca 21 maçta forma giyen Tolgay Arslan hakkında Alman basınından gündem yaratan bir haber geldi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için görüşmelere başlandığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 11:40:00 -
Tolgay Arslan geri dönüyor!

Fenerbahçe'de bu sezon yalnızca 21 maçta forma şansı bulabilen ve iki yıl daha sözleşmesi bulunan Tolgay Arslan hakkında Alman basınından gündem yaratan bir iddia geldi.

Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 kulübünün devrede olduğunu ileri sürdü.

Güncel piyasa değeri 1.2 milyon euroya kadar düşen Tolgay'ın Hannover'i çalıştıran Türk antrenör Kenan Koçak'ın yakın arkadaşı olduğu biliniyor.

Borussia Dortmund'un altyapısında yetişen yıldız isim, daha önce Hamburg ve Alemannia Aachen'da da top koşturmuştu.

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