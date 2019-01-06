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Tolgay Arslan Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Fikret Orman'dan açıklama geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe'de forma giyen Şener Özbayraklı ile takas olacağı yönündeki haberlere açıklık getirdi.

06 Ocak 2019 Pazar 13:32
Tolgay Arslan Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Fikret Orman'dan açıklama geldi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya'da basın mensuplarının transfer sorularına yanıt verdi.

 "Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat-Mirin'in ardından başka transfer olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Fikret Orman, "Stoper ve forvet transferimizi yaptık. Bir sonraki transfer gideceklere bağlı." diyerek sürprizler olabileceğinin mesajını verdi.

 Tolgay Arslan ile Şener Özbayraklı'nın takasıyla ilgili sorulan soruya da yanıt veren Fikret Orman, "Tolgay Arslan - Şener Özbayraklı takası gündemde değil. Tolgay Arslan, Beşiktaş'ın kontratlı futbolcusu öyle de devam edecek gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 13:32
  1. Antalya
  2. Tolgay Arslan
  3. Beşiktaş
  4. Fikret Orman
  5. Şener Özbayraklı
  6. Fenerbahçe

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