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Medya Tolgahan Sayışman o olaydan korkup Türkiye'yi terk etti
Medya

Tolgahan Sayışman o olaydan korkup Türkiye'yi terk etti

Yeniakit Publisher
2023-08-06 20:03:00 - 2023-08-06 20:15:09
Tolgahan Sayışman o olaydan korkup Türkiye'yi terk etti

Oyuncu Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, büyük İstanbul depreminden korkarak Arnavutluk'a taşındı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem herkesi etkilerken, Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftini ise radikal bir karar almaya itti.

Aile hayatını gözlerden uzak yaşayan ve Efehan ile Alina adında çocukları olan Tolgahan Sayışman, eşinin korkusu üzerine harekete geçti.

Almeda Abazi'nin İstanbul depremin korkması üzerine harekete geçen Sayışman, Arnavutluk'ta ev aldı.

İki farklı yerde ev aldı

Bilim insanlarının Marmara depreminin yaklaşmasını söylemesi üzerine Abazi'nin endişeleri arttı.

Milliyet'te yer alan habere göre; harekete geçen oyuncu eşinin memleketinin başkenti Tiran ve ülkenin tatil beldesi Dhermi'den ev satın aldı.
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Tolga Sayışman'ın kızı Alina ve oğlu Efehan da artık orada eğitim görecek.

İstanbul'daki evi kapatmadı

Tolga Sayışman ve ailesi yılın altı ayı Türkiye'de diğer yarısında ise Arnavutluk'ta yaşayacak. Oyuncu bu sebeple İstanbul'daki lüks evini de kapatmadı.

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