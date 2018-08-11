Tolga sürprizi! Almanya'dan talip var
Galatasaray'da yönetimin elden çıkartmaya çalıştığı Tolga ile Alman ekibi Stuttgart'ın ilgilendiği bilgisi kulübe ulaştı.11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:36
Galatasaray'da yönetimin elden çıkartmaya çalıştığı Tolga Ciğerci’ye Almanya’dan talip var. Menajerler vasıtasıyla Stuttgart’ın gurbetçi futbolcuyla ilgilendiği bilgisi kulübe ulaştı. Bundesliga ekibinden resmi teklif bekleniyor.
Galatasaray’ın planı, 2 milyon Euro yıllık garanti ücreti olan Tolga Ciğerci’yi 2-3 milyon Euro civarı bir bonservis bedeliyle göndermek. (Fanatik)
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