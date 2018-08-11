Tolga sürprizi! Almanya'dan talip var

Galatasaray'da yönetimin elden çıkartmaya çalıştığı Tolga Ciğerci’ye Almanya’dan talip var. Menajerler vasıtasıyla Stuttgart’ın gurbetçi futbolcuyla ilgilendiği bilgisi kulübe ulaştı. Bundesliga ekibinden resmi teklif bekleniyor.

Galatasaray’ın planı, 2 milyon Euro yıllık garanti ücreti olan Tolga Ciğerci’yi 2-3 milyon Euro civarı bir bonservis bedeliyle göndermek. (Fanatik)