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Medya Tolga Karel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na kapak üstüne kapak! Bomba adım atılıyor...
Medya

Tolga Karel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na kapak üstüne kapak! Bomba adım atılıyor...

Yeniakit Publisher
2023-05-29 12:12:00 -
Tolga Karel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na kapak üstüne kapak! Bomba adım atılıyor...

Oyunculuğu bırakıp Türkiye'yi terk etmesiyle konuşulan Tolga Karel sosyal medyadan seçim sonrası yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Karel Kılıçdaroğlu'na seslendi.

Oyunculuğu bırakıp Türkiye'yi terk etmesiyle konuşulan Tolga Karel sosyal medyadan seçim sonrası yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Karel Kılıçdaroğlu'na seslendi.
Oyuncu Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurdu.

Türkiye'ye gelmeyen Tolga Karel, sosyal medya hesabından seçimlerle ilgili paylaşımlar yaptı.

Karel paylaşımında "Evet ne demiştim sayın Kılıçdaroğlu verdiğiniz emekler için teşekkürü bir borç biliriz ve bir zahmet hemen bu gece istifanızı açıklayın! Eminim sizi bu millet emeklilik hayatınızda mutfakta hanımınızla patatesli yumurta yaparken ki programlarınızı çok daha severek izleyecektir" dedi.
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