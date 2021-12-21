Tolga Karel ölümden döndü! Milyonluk TIR'ı bu hale geldi

Oyunculuğu bıraktıktan sonra ABD'ye yerleşen ve tır şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, ölümden döndü. Tolga Karel'in kullandığı tırın freni patladı. Kendisini son anda araçtan atan Karel, ölümle burun buruna geldi. Daha sonra alev alan TIR, dakikalar içinde küle döndü. Tolga Karel o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz yıl ilk satın aldığı TIR'ın gözünün önünde küle döndüğü anları paylaşan Tolga Karel, "Bakın ilk defa paylaşıyorum" diyerek 2020 yılında ilk satın aldığı TIR'ın otobanda seyir halindeyken küle döndüğü anları paylaştı. Uzun süredir yurt dışında yaşayan ve kendi lojistik firmasını kuran Tolga Karel, saniyeler içinde araçtan çıkarak kurtuldu, ancak milyonluk tırı küle döndü.

Instagram hesabında otobanda küle dönen TIR'ına ait görüntüleri paylaşan Karel, "Sevmiyorum böyle görüntüleri ama bu benim ilk TIR'ımdı. Geçen sene temmuz ayı 2020. Arizona'da frenlerim patladı. Allah korudu sağ tarafa kendimi zor attım. Saniyeler içinde TIR'ım, ilk göz ağrım gözlerimin önünde kül oldu. Bütün eşyalarım yandı, pasaportum her şeyim Arizona'da çölün ortasında bir başıma kaldım. Eğer yoğun bir trafik içinde olsaydım ben de belki o çocukla aynı kaderi paylaşacaktım" ifadelerini kullandı.

Takipçilerinden mesaj yağdı

Görüntüleri paylaştıktan sonra takipçilerinden onlarca mesaj alan Tolga Karel, yeni bir paylaşım daha yaparak "Sevgili dostlar tüm dualarınız için sonsuz şükranlarımı iletiyorum hepinize. Fakat bu olay geçen sene yaşandı. Yıl 2020. Yayınlamamın sebebi ne yollardan geçtik ne ölümlerden döndük bilin istedim" dedi.