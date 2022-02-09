Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi'ye (62) Eskişehir'de eşi Shannaz Nazari (47) ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi (32) sokak ortasında bıçakladı. Olayı gören 19 yaşındaki Tolga Daşkıran arbedeye engel olmak için araya girdi. Bu sırada Daşkıran, Abdulkadir Ahmadi'yi yaraladı. Bu olay akıllara Kadir Şeker olayını getirdi... Peki, Tolga Daşkıran tutuklandı mı?

Tolga Daşkıran kimdir? Tolga Daşkıran serbest bırakıldı mı?

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, tutuklu Tolga Daşkıran’ın avukatının yaptığı itirazın kabul edildiğini belirtildi. Açıklamada, olayın meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde değerlendirildiği kaydedilerek, “Şüpheli Tolga Daşkıran avukatının tutukluluk haline yaptığı itiraz üzerine inceleme yapan mahkeme şüpheli Tolga Taşkıranın üzerine atılı eylemi kendisi ve başkasının hayatına yönelik vuku bulan haksız bir saldırıyı def etmek kastı ile işlediği hususunda ciddi deliller bulunduğundan meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde bu aşamada yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmiş olup yargılamasının tutuksuz yapılacağına karar verilmiştir” denildi.

19 yaşındaki genç tahliye kararının ardından Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi önünde ailesiyle bira raya geldi. Tolga Daşkıran’ın özel hayatına ilişkin pe fazla bilgi bulunmuyor.