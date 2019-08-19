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Tolga Ciğerci: “Bu sene kesinlikle şampiyon olacağız”

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, “Takım olarak çok iyiyiz.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:08
Tolga Ciğerci: “Bu sene kesinlikle şampiyon olacağız”

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, “Takım olarak çok iyiyiz. Bu sene kesinlikle şampiyon olacağız" diye konuştu.


Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Gazişehir Gaziantep’i 5-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, takım olarak iyi bir maç oynadıklarını belirterek, “Bizim için çok önemliydi. 1 aydır iyi çalışıyoruz. Hocamız bu maç için bizi iyi hazırladı. Skor da zaten belli 5-0, 5 mi 6 mı unuttum. İlk maç için çok iyi. Gerçekten benim için geçen sezon kolay değildi. Çok çalıştım. Sağ olsun Ali başkan, Ersun hoca bana yardımcı oldu. Benim için bu yüzden her şey daha kolay oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Onların sayesinde de bugün sahaya çıkabildim. Hocama da teşekkür etmek istiyorum. İnşallah performans olarak da bütün Fenerbahçe’ye yardımcı olabilirim” dedi.



“Şampiyonluğa inanıyorum”


Şampiyonluğa inandığını anlatan Ciğerci, “Çok iyi bir takımımız var. 4. yıldızı almak istiyoruz. Taraftarımıza bence borcumuz var. Geçen sezon istediğimiz gibi gitmedi. Takım olarak çok iyiyiz. Ben de bu duruma inanıyorum bu sene kesinlikle şampiyon olacağız” diye belirtti.



“En sevdiğim pozisyon 8 numara”


Oyuna ilk 11 ya da sonradan girmesinin sıkıntı olmadığını belirten Tolga Ciğerci, “Şutlarım da iyi, öbür takımlarda da bunu gösterdim. Ne kadar iyi bir futbolcu olduğumu da göstereceğim. Başkana ve bütün herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Bana çok sahip çıktılar, bunu herkes yapmaz. Bunu maçın içindeki performansımla borcumu ödemek istiyorum. Benim en sevdiğim pozisyon 8 numara. Ama önemli değil hocam ne derse ben oynarım. Önemli olan takımın başarısı” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:08
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