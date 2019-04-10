Tolga Çevik'ten AK Parti'nin itirazlarına çirkin yorum!

Oyuncu Tolga Çevik, yerel seçimlerle ilgili AK Parti'nin demokratik hakkını kullanarak bazı bölgelerde seçim sonucuna itiraz etmesini çirkin bir tarzda eleştiri konusu yaptı.

Çevik, AK Parti'nin itirazlarıyla ilgili attığı tweette, "Bence haklılar.Oylar tekrar sayılmalı,hatta Katarlılar saymalı,Suudiler onaylamalı,Suriyeliler alkışlamalı.Sonuçta İstanbul’da bizlerden fazla mülkleri var..." ifadelerini kullandı.

Amerikan 'mülkünde' program yapan oyuncunun yabancı hassasiyeti

Türkiye'de başka yabancı yokmuş gibi, sadece müslüman halkları hedef alan ve popülist ve saldırgan ifadelerle, başka insanları aşağılamayı espri yapmak ya da siyasi bir tavır ortaya koymak zanneden oyuncu, son olarak bir Amerikan "mülkü" olan Fox TV'de program yapıyordu.

Beklenen izlenme oranlarına ulaşamayan program, 26. bölümde final yapmıştı.

Kaynak: Haber 7