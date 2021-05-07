Tolga Ağar Sedat Peker’e ne cevap verdi?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in dün sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı videoda, Elazığ'da bir yerel televizyonda muhabirlik yapan Kazakistan uyruklu Yeldana Kaharman'ın Tolga Ağar'ın tecavüzüne uğradığı iddiasıyla jandarmaya sığındıktan sonra evinde ölü bulunduğunu iddia etmişti. Jandarma Genel Komutanlığı, bu iddiayı yalanlarken, bugün de AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar konuştu.

Tolga Ağar, Yeldana Kaharman'ı tanıyor mu?

Yeldana Kaharman'ı tanımadığını belirten Milletvekili Ağır, Sedat Peker hakkında da ayrıca hukuki işlem başlatacağını söyledi. Milletvekili Tolga Ağar açıklamasında şunları dile getirdi: Uzun süredir yurtdışında kaçak yaşadığı anlaşılan suç örgütü mensubu S.P. isimli kişi tarafından şahsıma yönelik iftiraları şiddetle reddediyorum. Hangi karanlık hesaplar için bu şeref ve itibar suikastına giriştiğinin açığa çıkması için hukuki işlemleri başlatacağım.

Şaibe yaparak, ima yoluyla beni suçlamaya çalıştığı adı geçen gazeteciyi tanımam. Konu adli makamlarca soruşturulmuş ve hukuki süreç tamamlanmıştır. Konunun şahsımla uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır.

Buradaki kurnazlık, siyasi husumet içerisinde olunan çevrelerin iftirasına destek vereceği ümididir. Daha düne kadar kendisine hakaret ederek itibarsız şahıs muamelesi yapanların, amaç siyasette malzeme olarak kullanma olunca, konu ile ilgili hiçbir araştırma, soruşturma lüzumu görmeksizin, hevesle üzerine atlamalarını derin bir üzüntü ile karşılıyorum.

Kendi siyasi hesaplarına suç örgütü mensubunun beyanlarını dayanak yapmaya çalışanları kamuoyu vicdanına havale ediyorum. Türkiye’de herkes herkesi tanır, bilir ve değerlendirir. 'Tezyif müzeyyifin kadri ile mütenasiptir' yani 'Hakaret, hakaret edenin gücü ve kişiliği ile orantılıdır' kamuoyuna saygılarımla sunarım..."