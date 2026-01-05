Tokyo’da rekor müzayede: Orkinos 142 milyon TL’ye satıldı

Japonya'nın başkenti Tokyo’daki Toyosu balık pazarında 2026 yılının ilk müzayedesinde, 243 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos 510 milyon yen (yaklaşık 2,78 milyon euro) karşılığında satılarak rekor kırdı.

Pazartesi günü şafak öncesi yapılan müzayedede en yüksek teklifi, popüler Sushi Zanmai zincirinin sahibi Kiyomura Corp. verdi. Şirketin sahibi Kiyoshi Kimura, daha önce de birçok kez yılın ilk müzayedesinin kazananı olmuştu.

Kimura, 2019’da yine kendisinin kırdığı 334 milyon yenlik (yaklaşık 1,82 milyon euro) önceki rekoru da geride bıraktı. Kimura, müzayedenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, balığı biraz daha ucuza almayı umduğunu ancak “fiyatın bir anda yükseldiğini” söyledi.

Zil çalındığında başlayan müzayedede, salon kuyrukları kesilmiş torpido şeklindeki balıklarla doldu. Alıcılar, orkinosların etini renk, doku ve yağ oranı gibi özellikler açısından incelemek için sıralar arasında dolaştı.

Rekor fiyata satılan balık, Japonya’nın kuzeyinde yer alan ve ülkenin en kaliteli orkinoslarının çıktığı bölgelerden biri olarak bilinen Oma açıklarında avlandı. Orkinosun kilogram fiyatı 2,1 milyon yen (yaklaşık 11 bin 500 euro) oldu.

“Bir yönüyle uğur için,” diyen Kimura, “Ama iyi görünen bir orkinos gördüğümde kendimi tutamıyorum… Henüz tatmadım ama kesinlikle çok lezzetlidir,” ifadelerini kullandı.

Toyosu pazarında her sabah yüzlerce orkinos satılsa da, özellikle yeni yılın ilk ve sembolik müzayedesinde Oma orkinoslarının fiyatları normalin çok üzerine çıkıyor.

Suşi ve sashimiye olan yoğun talep nedeniyle Pasifik mavi yüzgeçli orkinos geçmişte iklim değişikliği ve aşırı avlanma yüzünden tehdit altındaki türler arasında yer almıştı. Ancak son yıllarda uygulanan koruma önlemleri sayesinde stokların toparlanma sürecine girdiği belirtiliyor.