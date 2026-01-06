O anlar kayda geçti! Gökyüzünde olağanüstü görüntü
Samsun’da gece saatlerinde gökyüzünde oluşan parlak görüntü dikkat çekti. Kısa sürede kaybolan ışık hüzmesi güvenlik kameralarına yansıdı.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde gece yarısına doğru gökyüzünde beliren ani parlaklık, çevrede bulunanların dikkatini çekti.
Çıplak gözle fark edildi
Olay, 2 Ocak'ta saat 23.19'da Çarşamba ilçesi Ovacık Mahallesi’nde meydana geldi. Atmosfere giren gök taşının oluşturduğu parlak ışık, çıplak gözle net olarak görüldü. Gökyüzünde kısa süreli ışık hüzmesi oluşturan meteorun düşme anı yöre halkında heyecana neden oldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
