  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tarkan’ın Sivas'a 22 milyon dolarlık bağışı yalan çıktı: Mega Yalan!

Ankara Emniyeti’nde beklenmedik gelişme! Ani bir kararla görevden alındı, sebebi belli oldu

Gelenin gideni aratması böyle bir şey Özgür Özel Kılıçdaroğlu kadar olamadı

Adeta Ankara’nın sesi oldu: Küçük çocuğun Mansur videosu sosyal medyayı salladı!

İran medyası yeniden dolaşıma soktu! "ABD askerleri şovla geldi ağlayarak çıktı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere: İlk 6 aylık maaşları biz karşılayacağız

Bir deli kuyuya taş atıyor 40 akıllı çıkaramıyor! Film sahnesi ile Maduro’ya algı operasyonu

Bedri Usta’nın ortağı FETÖ’cü Hakan Şükür çıktı: Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı

İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı yükseldi

‘Şansımız giderek azalıyor’ İsrail medyasından Türkiye itirafı
Yaşam O anlar kayda geçti! Gökyüzünde olağanüstü görüntü
Yaşam

O anlar kayda geçti! Gökyüzünde olağanüstü görüntü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Samsun’da gece saatlerinde gökyüzünde oluşan parlak görüntü dikkat çekti. Kısa sürede kaybolan ışık hüzmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde gece yarısına doğru gökyüzünde beliren ani parlaklık, çevrede bulunanların dikkatini çekti.

 

Çıplak gözle fark edildi

Olay, 2 Ocak'ta saat 23.19'da Çarşamba ilçesi Ovacık Mahallesi’nde meydana geldi. Atmosfere giren gök taşının oluşturduğu parlak ışık, çıplak gözle net olarak görüldü. Gökyüzünde kısa süreli ışık hüzmesi oluşturan meteorun düşme anı yöre halkında heyecana neden oldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Samsun’da soğuk kış günlerinde iç ısıtan hizmetler
Samsun’da soğuk kış günlerinde iç ısıtan hizmetler

Gündem

Samsun’da soğuk kış günlerinde iç ısıtan hizmetler

Samsun hem ağladı hem de dev yatırımlarla şahlandı! 2025 yılında şehri sarsan facialar ve yüzleri güldüren dev projeler bir arada yaşandı
Samsun hem ağladı hem de dev yatırımlarla şahlandı! 2025 yılında şehri sarsan facialar ve yüzleri güldüren dev projeler bir arada yaşandı

Yerel

Samsun hem ağladı hem de dev yatırımlarla şahlandı! 2025 yılında şehri sarsan facialar ve yüzleri güldüren dev projeler bir arada yaşandı

Samsun’da iki ev alevlere teslim oldu
Samsun’da iki ev alevlere teslim oldu

Yerel

Samsun’da iki ev alevlere teslim oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23