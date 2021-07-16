  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tokyo olimpiyatlarına darbe! Çevrecilerin ısrarı devam ediyor
Beyaz Saray: Komünizm başarısız bir ideoloji
Biden'dan Haiti'ye kuvvet açıklaması
‘Toz şeytanı’ Moskova'da görüldü
Spor Tokyo olimpiyatlarına darbe! Çevrecilerin ısrarı devam ediyor
Spor

Tokyo olimpiyatlarına darbe! Çevrecilerin ısrarı devam ediyor

Japonya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) insan yaşamını korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatlarının iptalini talep eden çevrim içi dilekçe 450 binden fazla imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 07:02:00 -
Tokyo olimpiyatlarına darbe! Çevrecilerin ısrarı devam ediyor

Mayıs ayında Japonya Eski Barolar Birliği Başkanı Utsunomiya Kenji'nin açtığı "Hayatımızı Korumak için Tokyo Olimpiyatlarını İptal Et" başlıklı dilekçeye şimdiye kadar 450 binden fazla imza verildi.

Çevrim içi dilekçeyi Tokyo Metropol Valiliğine ulaştıran Utsunomiya, açılış seremonisi bir hafta sonra yapılacak olimpiyatlara yönelik, salgının ilerleyişinin turnuvanın gidişatını etkileyebileceğini söyledi.

Ulaşılan imza sayısı sonrası olimpiyatların iptaline yönelik alınacak "cesur kararın tam vakti" olduğunu savunan Utsunomiya, turnuvanın ilk aşamada planladığı hedefinden saptığını öne sürdü.

Hükümetin 22 Ağustos'a dek başkent Tokyo'da Kovid-19'a karşı olağanüstü hal uygulanacağı kararını anımsatan Utsunomiya, bu şartlarda uluslararası organizasyonun düzenlenmesini "mantık dışı" olarak niteledi.

Utsunomiya, "Turnuva esnasında salgının yayılması hızlanırsa, sağlık kuruluşları kapasitesinin son noktasına ulaşır ve kurtarılabilecek hayatlar kurtarılamaz hale gelir" değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay